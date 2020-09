Benjamin Netanjahu ist Ministerpräsident von Israel. Archivbild

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat inmitten der Krise zwischen dem Iran und den USA vor einer Attacke auf Israel gewarnt. "Wer versucht, uns anzugreifen, wird den vernichtendsten Schlag verkraften (müssen)", sagte Netanjahu. Der Regierungschef lobte erneut das Vorgehen der USA und erklärte, Israel stehe an der Seite der USA.



Das iranische Militär hatte in der Nacht mit Attacken auf Israel gedroht -falls es seitens der USA zu Vergeltungsaktionen in Folge der iranischen Raketenangriffe kommen sollte.