NRW-Grüne-Chefin Neubaur lobt die Hambach-Demo. Archivbild Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Vorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, hat die Demonstration am Hambacher Forst als "Volksfest für den Klimaschutz" beschrieben. "Dies ist ein unübersehbares Signal für entschlossene Klimaschutzpolitik", sagte Neubaur auf einem Kleinen Parteitag, den die NRW-Grünen am Rande des Hambacher Forstes abhielten.



Neubaur verwies mit Blick auf NRW-Innenminister Reul (CDU) auf den vorläufigen Rodungsstopp: "Dem Innenminister wurde mit dem Urteil ein Stoppschild in seinen Irrweg gestellt."