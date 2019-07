Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bendlerblock in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Widerstandskämpfer aus der Zeit des Nationalsozialismus als Vorbilder für heute. "Setzen auch wir uns ein für Menschlichkeit, Recht und Demokratie und zeigen wir Zivilcourage, wenn wir Zeugen von Rassismus oder Antisemitismus werden." Das sagte sie im Bendlerblock in Berlin.



Anschließend legte sie einen Kranz nieder an der Stelle, an der Claus Schenk von Stauffenberg und andere Hitler-Attentäter in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen wurden.