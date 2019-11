Orcas und Belugas in schwimmenden Behältern. Archivbild

Quelle: Vyacheslav Kozlov/Greenpeace/dpa

Nach mehr als einem Jahr in Gefangenschaft sind die letzten der knapp 100 Wale im Osten Russlands wieder in Freiheit. Alle Tiere seien in ihre natürliche Umgebung zurückgekehrt, teilte das russische Forschungsinstitut für Fischerei und Meereskunde mit. Schlechtes Wetter hatte die Aktion zuletzt immer wieder verzögert.



Die Orcas und Belugas waren über Monate auf engstem Raum eingesperrt. Der Fall sorgte international für Kritik. Kremlchef Wladimir Putin setzte sich persönlich für die Freilassung der Wale ein.