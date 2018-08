Der zerstörte Stern von Trump auf dem Hollywood Walk of Fame. Quelle: Reed Saxon/AP/dpa

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods "Walk of Fame" ist erneut beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden. Er müsse sich wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten.



Die Sternenplakette wurde mit einer Spitzhacke zertrümmert, doch schon nach wenigen Stunden rückte ein Reparatur-Team an. Jedwede Demolierung - egal bei welchem Stern - werde sofort ausgebessert, teilte die Handelskammer in Hollywood auf Anfrage mit.