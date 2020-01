Ganz im Zeichen der Klimadiskussion hat in Bremen die 191. Eiswettprobe stattgefunden. Wenig überraschendes Ergebnis: Der Fluss war bei sechs Grad nicht gefroren. Bei der traditionellen Eiswette geht es darum, ob die Weser am Dreikönigstag zugefroren ist - ob sie "steiht" oder "geiht", wie es auf Plattdeutsch heißt..



So verfolgten etwa 1.000 Schaulustige, wie ein historisch kostümierter Schneider den Fluss ein weiteres Jahr nicht zu Fuß überqueren konnte, sondern mit einem Boot fuhr. "Mit dem Boot übersetzen! Was die Greta kann, das kann ich schon lange", sagte der Schauspieler Peter Lüchinger als Schneider in Anspielung auf die Atlantikreisen der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg.