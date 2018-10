Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland fürchtet durch einen ungeordneten Brexit schwerwiegende Folgen. So dürften dem Branchenverband VCI zufolge alle chemischen Stoffe, die im Vereinigten Königreich für den Vertrieb in der EU registriert wurden, unmittelbar nicht mehr ohne Weiteres in der EU verkauft werden. Der Chemieriese BASF rechnet im Falle eines "No-Deal" wegen höherer Zölle sowie bürokratischerer Zollverfahren mit jährlichen Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe. Regulatorische Abweichungen wie doppelte Registrierungs- und Genehmigungsschritte könnten zu zusätzlichen Kosten führen. BASF hat ein interdisziplinäres Brexit-Team eingerichtet, um mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern unter verschiedenen Annahmen an möglichen Lösungen zu arbeiten.



Auch der Reisekonzern TUI hat Notfallpläne für einen ungeregelten EU-Austritt in der Schublade. Die wichtigste Frage ist TUI-Chef Friedrich Joussen zufolge, ob die 150 Maschinen große Flugzeugflotte dann ihre Flugrechte in der EU behalte. Denn der in London börsennotierte Konzern hat mehr als 50 Prozent Aktienanteil außerhalb der EU.



Quelle: Reuters