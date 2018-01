Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte Bulgarien. Quelle: Valentina Petrova/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel setzt auf die Bildung einer stabilen Regierung in Deutschland. "Die Welt wartet nicht auf uns", sagte die CDU-Chefin in Sofia nach Gesprächen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Dieser hoffte, dass in Deutschland "maximal schnell" eine Regierung gebildet werde. "Deutschland ist der Motor Europas", sagte Borissow.



Bulgarien hat seit dem 11. Januar den EU-Ratsvorsitz inne. Zu den Schwerpunkten gehören eine Verbesserung der Beziehungen zur Türkei.