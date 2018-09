Bahnchef Hartmut Mehdorn (l) und Franz Beckenbauer. Quelle: Peer Grimm/dpa

Der angebliche "Weltmeisterzug" von 1954, den die Bahn 2006 präsentierte, ist lediglich ein baugleicher anderer Zug. Das teilte die Bahn mit. Die Wagen rollten zur Fußball-WM 2006 durch Deutschland. Damit seien die deutschen WM-Sieger 1954 von Bern zurück in die Heimat gefahren, hatte es geheißen. Jetzt gab der Konzern zu, dies sei wohl in der "Euphorie des Sommermärchens" geschehen.



Der Zug war 2002 für den Film "Das Wunder von Bern" hergerichtet worden. Er steht heute in Meiningen.