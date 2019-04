Malcham-Salzhöhle am Toten Meer ist längste Salzhöhle der Welt.

Quelle: Felix Wellisch/dpa

Unter dem Berg Sodom am Toten Meer in Israel verbrigt sich die nach Forscherangaben längste Salzhöhle der Welt. Die Malcham-Höhle erstreckt sich demnach über eine Länge von gut zehn Kilometern. Zuvor galt die Namakdan-Höhle auf der iranischen Insel Keschm - die sogenannte "Höhle der drei Nackten" - als längste Salzhöhle der Welt.



Stefan Kempe, emeritierter Geologie-Professor an der TU Darmstadt, bestätigt, dass bisher keine Salzhöhle mit mehr als zehn Kilometern Länge bekannt sei.