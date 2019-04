Andrea Nahles ist Bundesvorsitzende der SPD.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles ist auf Distanz zu dem vom Berliner Landesverband beschlossenen Vorstoß für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen gegangen. "Aus unserer Sicht können wir sehr froh sein, dass wir in Deutschland eine Parlamentsarmee haben", sagte sie.



Der Beschluss sei eine Einzelstimme in der Partei. "Die große Mehrheit der SPD sieht das völlig anders", so Nahles. Die Bundeswehr müsse im demokratischen Gemeinwesen verankert sein. Die Berliner SPD ruderte inzwischen etwas zurück.