Michael Theurer spricht beim FDP-Landesparteitag.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Vor dem Dreikönigstreffen der FDP hat Bundestags-Fraktionsvize Michael Theurer die Große Koalition kritisiert - insbesondere die Union. "Wir werden schlecht regiert", sagte Theurer in Fellbach beim Parteitag der baden-württembergischen FDP, deren Chef er ist.



Wem keine bessere Ausrede für das eigene Versagen einfalle, als auf das Scheitern der Jamaika-Gespräche zu verweisen, der sei ein "Armleuchter". Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart stimmt sich die FDP am Montag auf das politische Jahr 2020 ein.