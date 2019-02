Thomas Strobl (l) beim CDU-«Werkstattgespräch».

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Teilnehmer am CDU-"Werkstattgespräch" zur Migration wollen Abschiebungen erleichtern. "Es hat was mit unserem Rechtsstaat zu tun, dass wir das Recht auch durchsetzen", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl. In seinem Bundesland platzten zwei von drei Abschiebungen.



Die Möglichkeiten zur Inhaftnahme von Menschen, die abgeschoben werden, sollen ausgeweitet werden. Zudem soll künftig schon eine geringere Verurteilung zu 90 Tagessätzen als Ausreisegrund gewertet werden.