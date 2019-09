Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Wahlerfolge der AfD in Brandenburg und Sachsen haben laut AfD-Chef Alexander Gauland den Kurs der Partei bestätigt. "Wir sind auf der Erfolgsstraße", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Er machte zugleich deutlich, dass die AfD auf Dauer Verantwortung übernehmen müsse.



Mit Blick auf die Regierungsbildung in Sachsen zeigte er sich grundsätzlich offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU. Viele Menschen wollten eine "bürgerliche Mehrheit". In Brandenburg sei die AfD laut Gauland nun "die bürgerliche Oppositionspartei".