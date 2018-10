Aktionstag "Keine AfD in den Landtag" Quelle: dpa

Unter dem Motto "Wir sind mehr" haben in Frankfurt Tausende gegen einen Rechtsruck in Deutschland demonstriert. Mit Bühnenwagen und Musik formierte sich der Zug in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zu der Veranstaltung gut zwei Wochen vor der hessischen Landtagswahl hatte der Verein "Lautstark gegen Rechts" mit einem Bündnis von 40 Initiativen, Parteien und Gewerkschaften aufgerufen.



Weitere Themen waren die Solidarität mit Flüchtlingen sowie die Ablehnung von Abschiebungen in Krisengebiete.