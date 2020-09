Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag.

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sind nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch ein Stück weit von einer Lösung entfernt. "Wir sind noch nicht am Ziel", sagte die Kanzlerin in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag.



In den Gesprächen über ein geregeltes Ausscheiden der Briten aus der EU habe es in den vergangenen Tagen aber deutliche Fortschritte gegeben. Sie könne jedoch noch nicht sagen, wie der heute beginnende EU-Gipfel in Brüssel enden werde.