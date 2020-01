Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ohne Führerschein ist ein 16-Jähriger aus Niedersachsen tagelang mit einem gestohlenen Geländewagen quer durch Deutschland nach Bayern gefahren. Der Jugendliche hatte laut Polizei am Silvestertag den SUV entwendet.



Der Ausreißer tauchte schließlich am Freitagabend plötzlich bei der Polizeiinspektion im unterfränkischen Bad Kissingen auf. "Er war hungrig, aber wohlauf", so ein Polizeisprecher. Auf die Frage, was er sich bei der Aktion gedacht habe, sagte der 16-Jährige: "Ich wollte schon immer mal nach Bayern".