Sharina Kimura (l) und Maria Dick (Archiv).

Quelle: Lars Nicolaysen/dpa

Erfolg für zwei deutsche Teilnehmerinnen bei dem wohl größten internationalen Wettbewerb für Anime- und Manga-Kultur in Japan: Sharina Kimura (22) und Maria Dick (25) erhielten auf dem "World Cosplay Summit" in Nagoya die Auszeichnung für das beste Kostüm, wie die Veranstalter mitteilten.



Die beiden in München lebenden Frauen waren als Prinzessinnen aus dem Animationsstreifen "Nausicaä aus dem Tal der Winde" des international gefeierten Regisseurs Hayao Miyazaki an den Start gegangen.