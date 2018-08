Dieter Thomas Heck ist tot Quelle: Sören Stache/dpa

Der Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot. Der langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz im Namen der Familie in Berlin mitteilte. Einen seiner letzten großen Auftritte hatte Heck im Februar 2017 bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk.



Heck stand auch für große Samstagabendshows wie "Melodien für Millionen", "Musik liegt in der Luft" oder "Die Super-Hitparade" (alle ZDF) vor der Kamera.