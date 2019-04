Ernährungsministerin Klöckner (CDU) verleiht Preise. Archivbild

Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Als Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Preis "Zu gut für die Tonne" verliehen. Ausgezeichnet wurde unter anderem der Discounter Penny für die Vermarktung von Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern.



Geehrt wurden auch der Verein Ackerdemia, der Kinder für die Frage sensibilisiert, woher das Essen stammt, sowie die App "Too Good To Go", die Gastronomiebetriebe und Verbraucher vernetzt, um Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren.