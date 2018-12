CSU will Freiwilligendienste attraktiver machen. Archivbild

Die CSU-Landesgruppe will die Attraktivität von Freiwilligendiensten einem Medienbericht zufolge durch einen finanziellen Anreiz steigern.



"Dazu wollen wir ein Zukunftskonto für all diejenigen jungen Menschen einrichten, die bis zu ihrem 27. Lebensjahr (...) einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet haben", zitierte die "Welt am Sonntag" aus einem Papier für die am 3. Januar beginnende dreitägige CSU-Klausurtagung. Je nach Dauer des Engagements sollen bis zu 3.500 Euro bereitgehalten werden.