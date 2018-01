Mike Pence begann seine Nahost-Reise. Quelle: Amr Nabil/Pool AFP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat Ägypten im Kampf gegen Terrorismus weitere Unterstützung zugesichert. "Die Vereinigten Staaten stehen Schulter an Schulter mit Ägypten in ihrem Kampf gegen den Terrorismus in diesem Land", sagte der 58-Jährige in Kairo nach einem Treffen mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi.



Pences Reise steht unter dem Eindruck der Jerusalem-Entscheidung der USA. Der Vizepräsident bezeichnete kritische Äußerungen Al-Sisis als "Meinungsverschiedenheit unter Freunden".