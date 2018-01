CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisiert die SPD. Quelle: Andreas Gebert/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat SPD-Chef Martin Schulz aufgefordert, die Kritik in der SPD an den Ergebnissen der Sondierungsgespräche mit der Union zu beenden. Schulz müsse jetzt zeigen, "dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er den Zwergenaufstand in Griff bekommt". Das sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag".



Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte der Zeitung, die Sondierungsergebnisse seien nicht mehr verhandelbar. "Natürlich gilt alles".