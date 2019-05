Helgoland richtet die 1. Deutsche Inselkonferenz aus. Archivbild

Quelle: Marcus Brandt/dpa

Schüler von der Insel Rügen haben auf der 1. Deutschen Inselkonferenz auf Helgoland den Umweltpreis "Mehr-Weg-Insel-Weltmeister" gewonnen. Sie haben das Konzept "Share & Repair fürs Meer" entwickelt, mit dem sie von Urlaubern zurückgelassene Gegenstände wie Luftmatratzen wieder flott machen und verwerten wollen.



In der Kategorie Unternehmen und NGOs ging der erste Platz an die Naturschutzgemeinschaft Sylt für eine Anleitung, um Plastik zu vermeiden und an diverse Akteure heranzutreten.