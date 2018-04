Walpurgisnacht in Berlin. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei in Berlin und Hamburg hat sich gegen mögliche Gewaltausbrüche von Linksextremisten am 1. Mai gewappnet. Allein in Berlin sind rund um den Feiertag 5.300 Polizisten aus der Hauptstadt, aus anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz. Die Behörden fürchten, dass in diesem Jahr der Kurdenkonflikt die Stimmung zusätzlich anheizen könnte.



Auch in Hamburg hat die Polizei nach den Krawallen beim G20-Gipfel vom Juli vergangenen Jahres ein besonders wachsames Auge.