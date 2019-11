Kreuze auf einem Friedhof in Bayern.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Viele Christen in Deutschland und weltweit gedenken heute ihrer Heiligen. Der 1. November ist in vielen europäischen Ländern und in den fünf deutschen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag.



Nach katholischem Verständnis sind die Heiligen Fürsprecher vor Gott, die von den Gläubigen angerufen werden können. Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung in diesem Sinne. Für sie sind die Heiligen Vorbilder im Glauben.