Im Mittelmeer wurden am Wochenende über 1.000 Menschen gerettet. Quelle: Jesus Merida Luque/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Mehr als 1.000 Menschen sind am Wochenende von seeuntauglichen Booten im Mittelmeer gerettet worden. Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini drohte mit einer Hafensperre für Rettungsschiffe und nahm insbesondere Malta in die Pflicht. Laut Medien forderte er Malta auf, dem Rettungsschiff "Aquarius" mit 629 Migranten an Bord Einfahrt in Valletta zu gewähren.



Bei anderen Rettungsaktionen im Mittelmeer hatten die libysche Küstenwache bzw. spanische Rettungskräfte über 400 Menschen gerettet.