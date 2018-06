In Worms wurde das 1.000-jährige Bestehen des Doms gefeiert. Quelle: Uwe Anspach//dpa

Altbundespräsident Joachim Gauck hat den vor tausend Jahren geweihten Dom in Worms gewürdigt. Beim Festakt rief er dazu auf, die Ökumene zwischen den christlichen Kirchen zu vertiefen. Zudem plädierte er in der Flüchtlingspolitik für einen pragmatischen Weg, der weder Abschottung noch bedingungslos offene Grenzen vorsehe.



Der Wormser Dom wurde am 9. Juni 1018 geweiht. 1048 fand dort eine von zwei Papstwahlen in Deutschland statt. 1521 weigerte sich Martin Luther seine Lehren zu widerrufen.