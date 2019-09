Siemens streicht weniger Stellen als geplant. Archivbild

Siemens will vor der Ausgliederung seiner Energiesparte etwas weniger Stellen abbauen als ursprünglich geplant. Statt der im Juni angekündigten 1.400 Jobs sollen in Deutschland noch 1.100 Arbeitsplätze gestrichen werden, wie ein Unternehmenssprecher sagte.



Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. In Erlangen, dem am stärksten betroffenen Standort, sollen 450 Stellen wegfallen, nicht wie bisher angekündigt 600. Im Schaltwerk Berlin ändert sich die Zahl von 470 auf 410. Es sind weitere Standorte betroffen.