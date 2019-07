Die DFB-Frauen verloren in Rennes gegen Schweden 1:2.

Quelle: dpa

Die deutschen Fußballerinnen sind bei der WM in Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden und haben damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlor in Rennes gegen Schweden 1:2 (1:1) und musste damit wie zuletzt bei der Heim-WM 2011 nach der Runde der letzten Acht die Segel streichen.



Vor vier Jahren in Kanada hatte die DFB-Auswahl Platz vier belegt. Lina Magull (16.) traf für den zweimaligen Weltmeister und Olympiasieger, Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) erzielten die Tore für Schweden.