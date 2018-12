Stark beschädigtes Fahrrad unter einem Lastwagen. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Jedes Jahr sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Gut ein Viertel aller Opfer seien Fußgänger und Fahrradfahrer, berichtete die WHO. "Das ist ein inakzeptabler Preis, den wir für die Mobilität zahlen", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Dramatisch sei die Lage in den ärmsten Ländern. In Europa kämen pro 100.000 Einwohnern im Jahr statistisch gesehen 9,3 bei Verkehrsunfällen um. In Afrika seien es 26,6.