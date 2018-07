General Electric will an fünf Standorten Jobs streichen. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Nach Siemens will nun auch der US-Industriekonzern General Electric (GE) seine Kraftwerksparte in Deutschland zusammenstreichen. An den Standorten Mannheim, Stuttgart, Berlin, Mönchengladbach und Kassel sollen zusammen 1.600 Arbeitsplätze wegfallen, teilte die GE-Deutschlandsparte mit.



Das Unternehmen begründete die Einschnitte mit dem starken Preisdruck und der geringen Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken. Die Einschnitte wolle man so sozialverträglich wie möglich gestalten, hieß es.