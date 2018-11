Asylbewerber in einer Flüchtlingsunterkunft. Archivbild

Quelle: Frank Molter/dpa

2017 haben sich mehr Schutzsuchende in Deutschland aufgehalten. Am 31. Dezember 2017 waren laut Statistischem Bundesamt 1,7 Millionen Schutzsuchende hierzulande registriert - fünf Prozent mehr als 2016.



"Schutzsuchende" ist ein Überbegriff für Menschen mit verschiedenem Status. Die Zahl der Asylbewerber sank zwischen Ende 2016 und Ende 2017 um 39 Prozent; die Zahl der anerkannten Schutzsuchenden stieg um 33 Prozent. Auch die Zahl der abgelehnten Asylbewerber in Deutschland stieg um 15 Prozent.