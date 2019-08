Feuerwehrmänner im Einsatz auf Gran Canaria.

Quelle: Europa Press/Europa Press/dpa

Der verheerende Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat sich leicht abgeschwächt. "Gute Nachrichten", twitterte Angel Victor Torres, Präsident der Kanarischen Inseln. "Das Feuer verliert an Potenzial", so der Politiker.



Derweil kämpften am Morgen wieder viele Löschflugzeuge und Hubschrauber gegen die Flammen in den Bergen. Hunderte Feuerwehrmänner und Helfer sind wieder im Einsatz. Mittlerweile seien 10.000 Hektar Fläche betroffen, 2.000 davon lägen im berühmten Naturpark Tamadaba.