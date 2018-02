Besnik Avdiaj Quelle: Besnik Avdiaj / Privat

Besnik versucht, seinen Teil dazu beizutragen: Er organisiert auch eine sogenannte summer school an seiner Uni, es kommen Studenten aus aller Welt, auch aus Serbien. Natürlich diskutieren da junge Kosovaren und Serben über Politik, über den Krieg und die angespannten Beziehungen heute, erzählt er, aber in einem seien sie sich immer einig: "Krieg bringt keiner Seite etwas Gutes, auf beiden Seiten wurden Menschen umgebracht. "Und beide Seiten", so betont er, "müssen ihre Kriegsverbrechen anerkennen."



Von der kosovarischen Regierung wird da konkret erwartet, dass der von der EU finanzierte Spezialgerichtshof für die Kriegsverbrechen der kosovarischen Rebellenmilizen UCK nun endlich seine ersten Anklagen erheben kann. Doch der Gerichtshof ist in Kosovo unpopulär und die Regierung unterstützt dieses Vorhaben nicht vorbehaltlos - vielleicht auch, weil viele ehemalige UCK-Kämpfer, nicht zuletzt Premier Thaci selbst, nun in der Regierung sind.