Eine Lichtinszenierung an der Nationalbibliothek in Riga.

Quelle: Alexander Welscher/dpa

Lettlands Hauptstadt Riga wird zum 100. Staatsjubiläum in einen bunten Lichtrausch versetzt. Beim Festival "Staro Riga" ("Riga erstrahle!") bringen Videoprojektionen, Lichtinstallationen und interaktive Inszenierungen 43 Objekte im öffentlichen Raum zum Leuchten. Nach Einbruch der Dunkelheit erstrahlte die Fassade des Regierungsgebäudes in den Nationalfarben.



Anlass des bis 20. November andauernden Festivals ist die lettische Unabhängigkeit, die am 18. November 1918 ausgerufen wurde.