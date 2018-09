Gedenken an die Ermordung der Zarenfamilie. Quelle: Anton Basanaev/AP/dpa

100.000 Menschen haben zum 100. Jahrestag der Ermordung des russischen Zaren Nikolaus II. und seiner Familie an einer Gedenkfeier teilgenommen. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, führte den 21 Kilometer langen Marsch in Jekaterinburg im Ural an, so das Patriarchat.



Die kommunistischen Machthaber hatten die gestürzte Herrscherfamilie 1918 erschossen. Die russisch-orthodoxe Kirche sprach die ermordeten Romanows heilig. Ihre letzte Ruhestätte ist in St.Petersburg.