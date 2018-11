Nicht die Ehefrau von Frankreichs Präsident: Kanzlerin Merkel. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Das passiert der Kanzlerin nicht alle Tage: Angela Merkel ist mit der Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verwechselt worden. "Sind Sie Frau Macron?", fragte eine 100-Jährige die Kanzlerin am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Frankreich. Merkel klärte die Dame auf: "Kanzlerin Deutschland", sagte sie auf Französisch.



Merkel war am Samstag gemeinsam mit Macron an der Stätte des Waffenstillstands von 1918 bei Compiegne und gedachte der Kriegsopfer.