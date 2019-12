In der Tradition unserer Gründerin müssen wir weiter Einfluss auf die Sozialgesetzgebung nehmen. Wolfgang Stadler, AWO

Eine der größten Herausforderung für die Arbeiterwohlfahrt sieht Wolfgang Stadler in der Gewinnung von Fachkräften, vor allem im pflegerischen Bereich. "Wir brauchen zum einen endlich einen vernünftigen Rahmen für eine angemessene Entlohnung. In der Tradition unserer Gründerin müssen wir weiter Einfluss auf die Sozialgesetzgebung nehmen. Vor allem aber muss die Arbeit am Menschen genauso wertgeschätzt werden, wie wenn jemand an einem Motor oder an einer Maschine arbeitet", betont er in Richtung Politik. Deutliche Worte findet er zugleich aber auch für den eigenen Verband.