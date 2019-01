Das Staatliche Bauhaus wurde am 1. April 1919 in Weimar vom Architekten Walter Gropius gegründet und revolutionierte in den knapp 14 Jahren seines Bestehens weltweit das gestalterische und künstlerische Schaffen. Nachdem rechtskonservative Kreise ab 1923 immer mehr Einfluss in der Thüringer Landesregierung bekamen, wuchs der politische Druck auf die Avantgardeschule. Diese galt als "internationalistisch" und "jüdisch unterwandert". Die Anfeindungen gipfelten in der drastischen Kürzung des Schuletats. Das Bauhaus zog daher 1925 in die aufstrebende Industriestadt Dessau, wo die Schule in den Folgejahren ihre Blütezeit erlebte.



In dieser Zeit entstand auch das Gros der bekanntesten Produkte und Bauten, die das Bild des Bauhauses bis heute prägen, wie Marcel Breuers Stahlrohrmöbel oder das Schulgebäude von Gropius. Die sogenannte Meisterhaussiedlung wurde zu einer der wichtigsten Künstlerkolonien der Moderne. 1932 wurde das Bauhaus von den Nationalsozialisten schließlich auch aus Dessau vertrieben. Der Versuch, die Schule in Berlin zu privatisieren, scheiterte. 1933 wurde das Bauhaus endgültig aufgelöst. Viele Künstler gingen ins Ausland, auch Gropius emigrierte er 1934 über England in die USA, wo er als Professor für Architektur an der Harvard University in Cambridge arbeitete.

Bildquelle: mdr/koberstein