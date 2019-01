Denn von der Nazi-Reichsregierung wurden die Studios in den 1930er Jahren zwar finanziert, aber gleichzeitig kleingehalten, wie der Filmhistoriker Rolf Aurich von der Deutschen Kinemathek in Berlin sagt. "In den späten Nazi-Jahren gab es eine klare Anweisung", sagt er. "Neben Kriminalstoffen wurden in den Bavaria-Studios Filme gedreht, die viel mit Bayern und mit München zu tun hatten. Man wollte keine wirkliche Konkurrenz zur Ufa." Der Wettbewerb mit der Ufa und den Filmstudios in Babelsberg - sieben Jahre vor den Studios in Grünwald gegründet - begleitet die bayerische Filmfirma aber, seit es sie gibt.