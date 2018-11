In dem Krieg von 1914 bis 1918 wurden fast neun Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten getötet. Der Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich wurde am 11. November 1918 in der Nähe von Compiègne in Nordfrankreich unterschrieben.



Auch in der britischen Hauptstadt London finden Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs statt - an ihnen nimmt als deutscher Vertreter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles legt er am nationalen Ehrenmal für die Gefallenen im Zentrum Londons einen Kranz nieder. Am Abend nimmt er zusammen mit Königin Elizabeth II. an einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey teil.