Familienministerin Franziska Giffey (SPD) lobte die Frauenförderung in Frankreich als vorbildlich. Sie will das Gesetz der Nachbarn prüfen, wonach nicht-paritätisch besetzte Wahllisten zurückgewiesen werden, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtete. In Deutschland gebe es "eine Art Rollback in alte Zeiten". Seit Oktober 2017 betrage der Frauenanteil im Bundestag nur 30,9 Prozent. Damit gehörten derzeit genauso wenig Frauen dem Parlament an wie vor 20 Jahren. Sehr viele Frauen scheiterten immer noch an unflexiblen Strukturen, an veralteten Rollenzuschreibungen und auch an Männernetzwerken. "Mit einer konsequenten Quotenregelung in einer Partei kann da manches aufgebrochen werden", betonte die Ministerin.