Notz: Eine Frauenquote wirkt dem nicht unmittelbar entgegen, da es eine Quote ist, die vor allem privilegierte Frauen in den höheren Ebenen betrifft. Ob sich damit für die Frauen auf den unteren Ebenen etwas ändert, wird sich zeigen, dazu fehlen uns bis jetzt Studien. Gegen die Forderung kann man aber nichts sagen, denn es gibt keinen Grund dafür, dass gut ausgebildete Frauen, die den Männern in dem, was sie können, ebenbürtig sind, nicht auch die Hälfte der Führungsposten besetzen sollten, solange die Hierarchien so sind, wie sie sind.