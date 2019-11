Schmidt: Es kommt darauf an, wer das kritisiert und ob er das richtige Besteck anwendet. Wenn ich in ein italienisches Restaurant gehe und mich beschwere, dass sie Nudeln und Pizza auf der Karte haben, dann habe ich falsch kritisiert. Wir haben immer schon Revuen gezeigt, und Revuen waren immer schon Bildergeschichten – deswegen auch der Begriff Revue passieren lassen: Sich Bilder in Erinnerung holen und sie schauspielerisch bearbeiten. Also wer heute sagt, dass Revue keine Geschichte hat, verwechselt uns mit Musical.