Eine Wanderung in die 1.800 Meter tiefe Canyonschlucht zum Colorado River ist für viele ein Traum. "Der Weg ist steil. Er führt vorbei an Kiefern und Wacholderbüschen. Bis zum Fluss sind es knapp zwölf Kilometer", berichtet Wayne Ranney. Er ist Geologe, arbeitet seit Jahrzehnten als Ranger und hat schon tausende Touristen auf dem berühmten Bright Angel Trail und dem South Kaibab Trail begleitet. "Zuerst sieht man die weißen Gesteinsschichten, auf halber Strecke kommt dann die rote Kalksteinklippe. Yucca und Kakteen wachsen am Weg. Hier beginnt die Wüste. Am Fuß des Canyons liegt das älteste Gestein, Vishnu Schiefer und Zoroaster Granit, 1,7 Milliarden Jahre alt. Im Sommer kann man unten am Bright Angel Creek die Füße ins Wasser baumeln lassen und den Zikaden zuhören."