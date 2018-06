Maria Aljochina 2015 in Berlin. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Aktivistin der russischen Frauen-Punkband Pussy Riot ist vor dem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes (FSB) in Moskau festgenommen worden. Maria Aljochina hatte ein Tuch mit der Aufschrift "Alles Gute zum Geburtstag, Henker!" entfaltet.



Die Bolschewiki hatten den Geheimdienst am 20. Dezember 1917 gegründet. Präsident Wladimir Putin, früher selbst KGB-Agent, sprach in Moskau bei einem Festakt. Über die Jahrzehnte wechselte die Geheimpolizei ihren Namen. Geblieben ist der Begriff KGB.