Während die DDR an den Einrichtungen festhielt, wurden sie in der Bundesrepublik in den 1970er Jahren geschlossen. "Ich denke, in der BRD waren es in erster Linie die verbesserte Industrienahrung und die massive Werbung für sie, die dazu führten, dass die letzten Frauenmilchbanken in den Siebzigern geschlossen wurden", erläutert Anne Sunder-Plaßmann von der Frauenmilchbank-Initiative. "Das war noch vor HIV. In vielen anderen Ländern war es das HI-Virus, das den Frauenmilchbanken den 'Todesstoß' gab."