Am 28. Juni 1919 wurde der Vertrag von Versailles unterschrieben, der den Umgang mit dem einstigen Kaiserreich Deutschland regelte – Deutschland musste Elsass-Lothringen an Frankreich, Gebiete im Osten unter anderem an Polen sowie die Kolonien an andere Kolonialmächte abtreten. Der Vertrag von Saint-Germain regelte im September 1919 die Zukunft Österreichs, der Vertrag von Neuilly-sur-Seine im November 1919 die Zukunft Bulgariens. Im Januar 1920 nahm der Völkerbund seine Arbeit auf. Dieser Zeitpunkt gilt als offizielles Ende der Pariser Friedenskonferenz, auch wenn viele Verträge erst später unterschrieben wurden, etwa zur Zukunft Ungarns oder der Türkei. Der Völkerbund war dann gewissermaßen Treuhänder und Nachlassverwalter der Pariser Friedenskonferenz und wie diese von Anfang an vielen Zwängen auseinandergesetzt. Die Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker scheiterte an den Interessen der Staaten, etwa in den fernen Kolonien, aber auch in Südtirol, wo die Bewohner sich mehrheitlich mit Österreich verbunden fühlten, aber künftig zu Italien gehörten.



Quelle: Raphael Rauch