Eine lettische Fahne weht am Freiheitsdenkmal in Riga.

Quelle: Alexander Welscher/dpa

Lettland hat am Sonntag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Staat hatte am 18. November 1918 in den Nachwirren des Ersten Weltkriegs seine Unabhängigkeit proklamiert. Das heutige EU- und Nato-Land sagte sich damals vom Russischen Reich los, dem es nach langer deutscher und anderer Vorherrschaft seit Ende des 18. Jahrhunderts angehörte.



Der Unabhängigkeitstag wird im ganzen Land gefeiert. Zum Auftakt wurde am Sonntagmorgen die Nationalflagge am Freiheitsdenkmal in Riga gehisst.